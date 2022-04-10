Жичкин пожаловался на состояние стадиона в Нижнем: «Апокалиптичные картины. Главный инженер сказал: «Что не так? Где вы видите грязь?»

Дмитрий Жичкин рассказал, что стадион в Нижнем Новгороде находится в плохом состоянии.

жаль. Гоцука жаль. Дерьмо случается. 🤷🏻‍♂️

Правда, гораздо более серьезное впечатление на меня произвело состояние стадиона в Нижнем. Стадиона, который был построен к чемпионату мира 2018 года.

Апокалиптичные картины поражают, но даже это еще не самый ад, ребята. Гораздо фееричнее реакция главного инженера арены, который на мой вопрос «Что произошло со стадионом? Почему он такой грязный, такой запущенный?» ответил совершенно потрясающе, в духе чиновников нижнего звена из бессмертных произведений великого Гоголя: «А что не так? Где вы видите грязь?» – написал комментатор .