Пеп Гвардиола: «Сити» с «Ливерпулем» подняли стандарты. Теперь для титула нужно 90-100 очков, а раньше 80-90 баллов были ориентиром»

высказался о противостоянии «Манчестер Сити» и .

«Из времени, проведенного в , мне всего сильнее запомнится соперничество с «Ливерпулем». Это точно.

Мы с «Ливерпулем» подняли стандарты. Мы набрали 100 очков, а до этого результат в диапазоне между 80 и 91 баллом был ориентиром. Набрав 100 очков, в следующем сезоне мы набрали 98 баллов, а у «Ливерпуля» было 97, а потом 99. Так что теперь команды знают, что для чемпионства нужно 90-100 очков.

Мы установили этот уровень и подталкивали друг друга. Сэр Алекс и Венгер так много лет провели вместе – один работал 26 лет, другой – 22 года. А мы оказались здесь и за такое короткое время добились таких результатов», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем