Дитмар Хаманн: «Не понимаю хайп вокруг Гвардиолы. Три тренера успешнее – Моуринью, Анчелотти и Клопп»

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Дитман Хаманн не считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Нельзя подвергать сомнению степень соперничества между двумя великими тренерами, но я убежден, что с точки зрения достижений у Юргена Клоппа есть преимущество над Пепом Гвардиолой.

Это два прекрасных тренера и отчаянных соперника, которые добились невероятных успехов за последние годы, и это не изменится, кто бы ни вышел на первое место в воскресенье.

Когда Клопп оказался на «Энфилде» в 2015-м, а Гвардиола – в «Сити» на год позже, Премьер-лига была очень конкурентной, ее было трудно выиграть. Всего за несколько лет они превратили это в скачки двух лошадей. Я просто никогда бы не подумал, что две команды могут так доминировать в АПЛ.

Получается, это современная версия соперничества Фергюсона и Венгера? Ну, раньше между соперниками было чуть больше слов, но с точки зрения истории это справедливое сравнение. Но сейчас есть три тренера, которых я считаю более успешными, чем Гвардиола, и я все еще не понимаю этот хайп вокруг него.

Жозе Моуринью стал чемпионом в четырех разных странах и взял Лигу чемпионов с двумя клубами, в то время как достижениям Карло Анчелотти нет равных, и они вот-вот станут лучше, если «Реал» сможет выиграть Ла Лигу.

А третий тренер? Для меня это Юрген Клопп. Его достижения в «Ливерпуле», учитывая бюджет клуба, просто замечательны. Это действительно исключительный тренер. Он прекрасно умеет объединять игроков, и это талант, которым Пеп Гвардиола не обладает в полной мере», – написал экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в колонке для Daily Mail.

Сегодня «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в матче 32-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 18:30 по московскому времени. 

«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем

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