Карло Анчелотти: «Реал» не потерял голову после холодного душа от «Барсы» и хорошо справился с ситуацией»

доволен реакцией «Реала» на разгром от «Барселоны».

Вчера мадридский клуб выиграл у со счетом 2:0 и сохранил 12-очковый отрыв от второго места в таблице .

Об игре

«Мы с самого начала хорошо справлялись с игрой. Мы не потеряли головы после холодного душа от «Барселоны» и хорошо справились с этой ситуацией. Мы хорошо действовали, все прошло отлично».

О свисте в адрес Бэйла

«Бэйл в порядке. Он хочет играть и помогать команде. Сейчас очень важно единство между фанатами и игроками», – сказал тренер .

Следующую игру мадридский клуб проведет 12 апреля. Дома команда Анчелотти сыграет с «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 3:1).