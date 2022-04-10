У Педри 80 предложений от спонсоров за 3 месяца 2022-го. Его с Гави футболки – самые продаваемые в «Барсе»

Хавбек «Барсы» Педри крайне популярен у рекламодателей.
За три месяца 2022 года 19-летний полузащитник получил до 80 предложений от спонсоров. Компании хотят сотрудничать с испанцам из-за его «естественности» и «заботы об окружающей среде», сообщили в компании TQTK Studios, представляющей интересы Педри.
Большой интерес к Педри проявляют и азиатские компании – в частности, китайские и японские.
Отмечается, что созданию положительного образа испанца в Америке поспособствовали его теплые отношения с Лионелем Месси, которые были всем заметны в последний сезон аргентинца в клубе.
Педри популярен не только у спонсоров, но и у болельщиков. Наиболее продаваемые футболки «Барселоны» сейчас – это майки Педри и Гави, пишет EFE, ссылаясь на источники в клубе.
В этом сезоне центральный полузащитник провел 20 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 передачу. Его статистику можно изучить здесь.