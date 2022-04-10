Синклэйр про «МЮ»: «Тень былых времен, над ними издевается «Эвертон». Дисциплины нет, Роналду почти не вовлечен в игру»

Бывший футболист «Манчестер Сити» раскритиковал и «Ман Юнайтед».

выглядит тенью былых времен. Над ними издевается , а игроки «Манчестер Юнайтед» выглядят безучастными. У этой команды нет дисциплины, они полностью теряют нити игры.

Криштиану Роналду почти не вовлечен в игру. Он хорошо начал матч и нанес удар, но после этого я не помню, чтобы его имя упоминалось», – сказал Тревор Синклэйр.

Обострилась гонка за ЛЧ в АПЛ: «МЮ» и «Арсенал» синхронно проиграли, фаворит – внезапно «Тоттенхэм»