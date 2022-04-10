Хусаинов назвал лучшего судью РПЛ: «Карасев. С отрывом! Случаются перепады, но судить умеет»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов назвал лучшего судью .

— Кто сегодня лучший арбитр России?

— Карасев. С отрывом! Да, случаются перепады, тоже может ошибаться, порой на решения влияют определенные обстоятельства — как с тем же Бека-Бека. Но судить Карасик умеет! Рад, что он представлял Россию на Евро-2020.

Честно, в какой-то момент возникли сомнения, что его позовут. Особенно после того, как в Лиге чемпионов поехал судить «Манчестер Сити» — и не встал на колено, не поддержал акцию BLM. Кто-то осуждал нашего рефери, а я в очередной раз убедился — стержень у Карасика есть.

Правда, успехи в Европе немножко расслабили Карасева. Это вышло боком в матче «Динамо» — «Спартак». Должен был сразу остановить игру после грязного подката Захаряна, показать ему желтую. А Карасик пропустил момент, убежал на другую половину — и вспыхнула заварушка.

Но выводы сделал. Когда во втором круге снова эти команды судил, уже не терял концентрацию, с первых секунд пресекал грубую игру, раздавал карточки. Отработал на высочайшем уровне», – сказал Хусаинов.