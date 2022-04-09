Чистяков о 2:0 с «Ахматом»: «Во втором тайме играли по счету и старались контратаковать. Главное, что сыграли на ноль и выиграли»

высказался о победе над «Ахматом» в 24-м туре .

– Поздравляем с победой, очень сложный матч?

– Спасибо большое, я вас тоже поздравляю. Как и предполагалось, с всегда тяжело играть на выезде, и эта игра не была исключением. Начали, как и в последних играх: первый тайм у нас не очень получался, но хорошо, что забили до перерыва, чуть-чуть развязали руки сами себе. И во втором тайме было, конечно же, тяжело, но уже играли где-то, может быть, по счету.

Моментами играли лучше, чем в первом тайме. Главное, что выиграли, очень важная победа. Все игры, которые идут впереди, очень важные, потому что финишная прямая, и каждое очко будет даваться очень нелегко. Хорошо, что выиграли. Дай Бог, чтобы впереди нас ждали матчи, которые в итоге нас тоже порадуют победами.

– Во втором тайме порой было очень напряженно на половине поля «Зенита» и в штрафной петербуржцев. «Ахмат» давил, счет скользкий. Была ли нервозность или все-таки играли уверенно?

– Не скажу, что у них было много стопроцентных подходов. Конечно, может быть, была небольшая нервозность, потому что счет 1:0 – скользкий. Где-то мы играли, наверное, по счету и старались играть на контратаках, зная, что соперник сейчас будет наваливаться. Главное, что сыграли сзади на ноль и выиграли. Повторюсь, очень тяжелая игра.

– Расскажите про момент, когда помешали игроку соперника выйти один на один с Кержаковым.

– В том моменте я сперва допустил небольшую позиционную ошибку, дав ему убежать чуть-чуть вперед меня. Потом стал догонять, и наверное, ему чуть-чуть помешало поле. Трава высокая, и в конце момента мне показалось, что мяч зажевало – это мне и помогло. В общем, подфартило, что мяч зажевало, и я его выткнул.

– Преследователи «Зенита» сегодня завершили матчи раньше, на игру петербуржцы выходили с равным количеством очков с динамовцами. Нервировало ли это или наоборот добавляло мотивации, чтобы набрать три очка?

– Наверное, совру, если скажу, что не думаем. В голове может у кого-то это сидит, но мы стараемся и перед играми с командой договариваемся, что результаты наших соперников отодвигаем в сторону. У нас есть определенная игра и нужно выкладываться именно в этой игре, опираться на свою игру, показывать максимальный результат и выигрывать. А как играет соперник – это уже второстепенно, – сказал защитник .