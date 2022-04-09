Маркус Баббель: «Ливерпуль» может выиграть квадрупл, учитывая глубину состава. У них 16-18 фантастических игроков, новички блестяще освоились»

считает, что «Ливерпуль» может выиграть 4 трофея в этом сезоне.

«Они могут выиграть квадрупл, учитывая глубину состава. У них 16-18 фантастических игроков, а остальные игроки очень хороши, что является огромным преимуществом.

У них есть необходимые качества, но им также потребуется немного удачи, отсутствие травм и неожиданных неудач.

Видно, насколько они сильны благодаря глубине состава. Если кто-то получал травму полгода назад, это было проблемой – сейчас это не проблема.

Новые игроки блестяще освоились. Сначала Конате было трудно, а теперь, похоже, ему очень комфортно. Диас – еще один новичок, и я не могу поверить в то, как хорошо он играет! Можно подумать, он играет за «Ливерпуль» уже десять лет», – сказал бывший защитник bet365.