Рангник про «МЮ»: «Проблема не в пропущенных голах, а в том, что у нас мало моментов. 4-5 недель назад мы были лучше»

высказался о проблемах после проигрыша (0:1).

«Мы должны держаться вместе, стараться прибавлять, искать больше вариантов развития атак при владении мячом. Наша проблема не столько в том, что мы много пропускаем. Да, если бы мы провели сегодня сухой матч, то набрали бы очко, но даже этого было бы недостаточно. В последних играх у нас проблемы с забитыми голами и опасными моментами.

Думаю, 4-5 недель назад мы были в этом плане лучше. Но сегодня мы просто сами не смогли создать достаточное количество моментов», – заявил главный тренер «МЮ».