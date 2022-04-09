Рангник про «МЮ»: «Проблема не в пропущенных голах, а в том, что у нас мало моментов. 4-5 недель назад мы были лучше»

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Ральф Рангник высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» после проигрыша «Эвертону» (0:1).

«Мы должны держаться вместе, стараться прибавлять, искать больше вариантов развития атак при владении мячом. Наша проблема не столько в том, что мы много пропускаем. Да, если бы мы провели сегодня сухой матч, то набрали бы очко, но даже этого было бы недостаточно. В последних играх у нас проблемы с забитыми голами и опасными моментами.

Думаю, 4-5 недель назад мы были в этом плане лучше. Но сегодня мы просто сами не смогли создать достаточное количество моментов», – заявил главный тренер «МЮ».

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