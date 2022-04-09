«Ювентус» хочет подписать левого защитника, забивного хавбека и замену Дибале летом (Goal)

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Стали известны трансферные планы «Ювентуса» на предстоящее лето.

Туринский клуб намерен приобрести трех новых игроков: левого защитника, мощного забивного хавбека и замену форварду Пауло Дибале, который по окончании сезона, вероятно, уйдет бесплатно, сообщает Goal.

По данным источника, вратарь Маттиа Перин и защитник Хуан Куадрадо, у которых тоже истекают контракты с «Ювентусом», хотят продлить соглашения.

Ранее стало известно, что туринцы близки к подписанию нового контракта с защитником Маттиа Де Шильо.

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