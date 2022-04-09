Н’Жи о магических ритуалах: «Дерьмо собачье. Не считаю, что какой-то мужик при помощи взмахов рук может что-то изменить в игре»

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Клинтон Н’Жи рассказал об отношении к магии.

– Как относишься к магическим ритуалам в футболе? Их вроде бы применяли и на Кубке Африки.

– По мне, это дерьмо собачье. Я футболист и не считаю, что какой-то мужик при помощи взмахов рук может что-то изменить в игре.

У меня бывают хорошие и плохие дни, но они не зависят от магов. В сборной Камеруна собраны люди, которые играют по всему миру в больших клубах. Не видел, чтобы кто-то пытался именно с левой ноги зайти на поле, например.

Футбол – это упорные тренировки, а не то, что кто-то себе представил, – сказал нападающий «Динамо».

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