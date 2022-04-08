Н’Жи считает, что Камерун обыграет Россию: «Матч был бы интересным, но я патриот. Хочу победить, когда выхожу на поле»

Клинтон Н’Жи считает, что сборная обыграла бы сборную России.

– Ты следил за сборной России в отборе на ЧМ?

– Ради интереса посмотрел несколько игр. Могу отметить: и показывают именно то, что я вижу в «Динамо».

Это молодые парни, которые упорно работают, растут. Заха и Тюка точно помогут сборной России в будущем. А про отбор – как я считал, Польшу ваша сборная пройти должна была.

– Тюкавин готов уже сейчас быть основным форвардом сборной? Он круче, например, ?

– У Кости большой потенциал. Это хороший и талантливый игрок. Но Дзюба много сделал для сборной, и он тоже в хорошей форме. У Тюкавина все еще впереди.

– Представим, на ЧМ встретятся Камерун и Россия. Кто победит?

– Камерун! Матч был бы интересным, но я патриот. И когда выхожу на поле, хочу победить. Неважно, против кого играю: «Барселона», «Зенит» или «Труа», – сказал полузащитник .