Владимир Ильин: «Наши клубы на 80% состоят из легионеров в международных матчах. Во времена Карпина и Мостового люди уезжали, проявив себя в еврокубках»

поделился мыслями на тему конкуренции российских футболистов с легионерами.

– Основной рост и становление игрока происходят до основы клуба , туда он приходит с уже заложенной базой. Глядя на условного , россиянин может не квасить, заниматься фитнесом, изменить стрижку. Однако он не заиграет, как Халк, если ему в принципе не дано. Будь в нижней части пирамиды не десять наших, а сто, кто-то, может, и заиграл бы. Но тогда при чем тут легионеры?

– Халк не слишком корректный пример: один из лучших иностранцев за всю историю, мастер очень высокого уровня. К нему не подтянешься хотя бы в силу физиологии, настоящая машина.

В целом я тоже не согласен с такой постановкой вопроса. Что значит – конкурировать и тянуться, если к легионерам и россиянам разное отношение? Лимит можно вообще отменить, но только если все будет регулироваться объективными моментами.

– Расшифруйте.

– Абсолютно равная конкуренция, только так. Насколько человек себя проявляет на тренировках, на столько времени пусть и выходит. Но вмешивается другое.

Правильно сказал : «Играть будет тот, за кого больше уплачено». Ровно так в жизни и случается. Когда слышу: «Русские недовольны лимитом, поскольку боятся конкуренции», всегда возражаю: «Русские боятся не конкуренции, а того, чем все оборачивается на практике». Вот этого самого: «Заплатили за игрока? Пусть отрабатывает».

Представьте себя владельцем клуба. Взяли обновку. Хочется видеть ее в деле. Пройдет немало времени, прежде выяснится, кто действительно сильнее.

В Европе, знаю, не так. Беседовал с Погребняком, с Павлюченко: «В Англии или Германии ты должен быть на голову сильнее местного, чтобы играть. Там своих обожают. Если при прочих равных выйду я, а не он, со свету сживут, без шансов».

– Тренер всего лишь видит на тренировках, что один игрок сильнее другого, и доверяет ему, не думая о деньгах.

– Не стану дальше спорить. Но и от сказанного не откажусь. Просто знаю ситуацию изнутри. Бывает, что иностранцы действительно сильнее. Бывает наоборот. Но игровое время зачастую определяется другими факторами.

– Вы про себя и Кордобу до зимней паузы?

– Специально себя не упоминаю. Скажу лишь, что когда мы слышим: «Почему наших стало меньше в европейских клубах?!», этому есть объяснение.

Во времена Карпина и Мостового люди уезжали, проявив себя в еврокубках. В наши дни российские клубы в международных матчах процентов на 80 состоят из легионеров. Как хочешь, так и проявляйся.

Я не за то, чтобы играли только русские, поверьте. Главное, чтобы русские в принципе играли. Миранчук себя показал? Уехал. Будь у других больше возможностей, тоже привлекли бы внимание. И чем больше наших там оказалось бы, тем выше были бы шансы кого-то из них дорасти до топ-уровня, – сказал футболист .