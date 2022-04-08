Тренер «Вулвс» Лаже о «Ньюкасле»: «Все лучшие игроки – в 10 доминирующих клубах. Можно обладать деньгами, но сложно завлечь таких игроков в новый проект»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже высказался о перспективах «Ньюкасла».

«Есть около десятка команд, доминирующих в футболе на протяжении последних 10 лет. У них хорошие стадионы, хорошие академии, города, в которых приятно жить, возможно. В эти клубы были инвестированы большие суммы, и они борются за трофеи.

Такой команде, как «Ньюкасл», сложно найти подходящих игроков или тренеров и убедить их перейти сюда, сложно поменять все за год.

Карьера футболиста коротка, игроки выступают 10-12 лет. Все лучшие уже в тех 10 командах.

Можно обладать деньгами, но сложно убедить таких игроков покинуть клуб, город, команду, с которой они, возможно, сражаются за победу в еврокубках, и участвовать в новом проекте.

Но и нам тоже сложно. Нам надо находить игроков, которые способны поднять нас на следующий уровень, и при этом цена должна быть подходящей. Непросто убедить футболистов перейти сюда, когда у них уже по 10-12 предложений», – сказал Лаже.