«Ньюкаслу» интересен Хики. 19-летний защитник «Болоньи» и сборной Шотландии оценен свыше 20 млн евро

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Левый защитник «Болоньи» Аарон Хики может продолжить карьеру в АПЛ.

19-летний игрок сборной Шотландии интересен «Ньюкаслу», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер Хики оценивается в 18-24 млн евро, но такая сумма не будет для английского клуба проблемой. Также за защитником следят другие команды.

В этом сезоне Хики провел больше всех минут на поле среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг Европы.

В 27 матчах сезона Серии А на его счету 4 гола и 1 ассист. Подробнее статистика Хики – здесь.

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