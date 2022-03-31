«Ньюкаслу» интересен Хики. 19-летний защитник «Болоньи» и сборной Шотландии оценен свыше 20 млн евро

Левый защитник «Болоньи» может продолжить карьеру в .

19-летний игрок сборной Шотландии интересен , сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, трансфер Хики оценивается в 18-24 млн евро, но такая сумма не будет для английского клуба проблемой. Также за защитником следят другие команды.

В этом сезоне Хики провел больше всех минут на поле среди игроков до 20 лет в топ-5 лиг Европы.

В 27 матчах сезона Серии А на его счету 4 гола и 1 ассист. Подробнее статистика Хики – здесь.