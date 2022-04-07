Тедеско про 1:1 с «Аталантой»: «Правильный результат. Обе команды пытались забить второй гол»

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Доменико Тедеско подвел итоги матча против «Аталанты» в 1/4 финала Лиги Европы.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы проанализируем этот матч и решим, как играть во втором.

Это не был хороший удар с пенальти, но чтобы сделать сэйв, нужен еще и вратарь. Мы планировали выпустить после перерыва Эмиля Форсберга, мы хотели больше владеть мячом в середине поля.

В конечном итоге, ничья – правильный результат, обе команды пытались забить второй гол. «Аталанта» бегает болше, чем любая другая команда в Серии А, они физически сильны и используют персональную опеку», – сказал главный тренер «Лейпцига».

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