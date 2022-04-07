Чеферин о желании России принять Евро в 2028 или 2032 году: «Мы это обсуждаем. Cкоро вы получите ответ»

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В УЕФА обсуждают желание России провести Евро в 2028 или 2032 году.

– Прокомментируете ли вы заявку России на чемпионаты Европы 2028 и 2032 года?

– Любые заявки, заявка Великобритании или любая другая [рассматриваются]. Но мы это обсуждаем. Cкоро вы получите ответ», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, совместную заявку на проведение Евро-2028 могут подать Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Италия хочет подать заявку на проведение Евро-2032.

Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.

Решение о том, какие страны примут Евро-2028 и Евро-2032, будет принято в сентябре 2023 года.

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