Самедов об уходе из «Локо»: «Решение людей, с которыми я не сработался. Приобретенные игроки – не то, что нужно клубу, большие деньги потрачены»

рассказал об уходе из «Локомотива».

Недавно бывший полузащитник клуба ушел с должности старшего селекционера по молодежному футболу.

– Что случилось – получилось непростое для вас расставание?

– Почему непростое? Очень даже простое.

– Вы пришли в клуб с большими амбициями. И вдруг оказалось, что не сошлись характерами.

– Да.

– По моей информации, не сошлись характерами с господином Цорном.

– Вполне возможно, что именно с ним.

– Что случилось?

– Мы решили расстаться полюбовно. Вот и все.

– То есть это ваше решение.

– Это решение определенных людей, с которыми, видимо, я не сработался.

– Определенных людей вы имеете в виду господина Цорна?

– Можно без фамилий? Пусть это будут определенные люди.

– Какие итоги своей деятельности в клубе подведете?

– Было многое сделано, приглашено много молодых ребят. Желаю всего самого лучшего именно этим ребятам.

– Что намерены делать дальше?

– Есть чем заниматься. Вполне возможно, скоро окажусь в одном интересном проекте.

– То, каким путем идет сейчас «Локомотив» – это правильный путь?

– Какой это путь?

– Путь немецкого менеджмента. Что вас в нем не устраивало?

– Я занимался молодежью. Если взять основную команду, то те игроки, которые были приобретены, на мой взгляд, не совсем то, что нужно было . Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все.

– Потрачены миллионы евро.

– Очень большие деньги потрачены.

– Какой будет финал проекта?

– Не знаю, каким он будет. Команда идет на пятом месте. Если станет чемпионом, будет успешным. Если займет второе место – тоже неплохо, хотя в прошлом году было третье место и победа в Кубке.

– Сейчас, очевидно, трофея не будет.

– Очевидно да. Но, видимо, надеются на будущее, – сказал Самедов.