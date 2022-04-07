Самедов об уходе из «Локо»: «Решение людей, с которыми я не сработался. Приобретенные игроки – не то, что нужно клубу, большие деньги потрачены»

Александр Самедов рассказал об уходе из «Локомотива».
Недавно бывший полузащитник клуба ушел с должности старшего селекционера по молодежному футболу.
– Что случилось – получилось непростое для вас расставание?
– Почему непростое? Очень даже простое.
– Вы пришли в клуб с большими амбициями. И вдруг оказалось, что не сошлись характерами.
– Да.
– По моей информации, не сошлись характерами с господином Цорном.
– Вполне возможно, что именно с ним.
– Что случилось?
– Мы решили расстаться полюбовно. Вот и все.
– То есть это ваше решение.
– Это решение определенных людей, с которыми, видимо, я не сработался.
– Определенных людей вы имеете в виду господина Цорна?
– Можно без фамилий? Пусть это будут определенные люди.
– Какие итоги своей деятельности в клубе подведете?
– Было многое сделано, приглашено много молодых ребят. Желаю всего самого лучшего именно этим ребятам.
– Что намерены делать дальше?
– Есть чем заниматься. Вполне возможно, скоро окажусь в одном интересном проекте.
– То, каким путем идет сейчас «Локомотив» – это правильный путь?
– Какой это путь?
– Путь немецкого менеджмента. Что вас в нем не устраивало?
– Я занимался молодежью. Если взять основную команду, то те игроки, которые были приобретены, на мой взгляд, не совсем то, что нужно было «Локомотиву». Это мой скромный взгляд. Были и хорошие приобретения, но не все.
– Потрачены миллионы евро.
– Очень большие деньги потрачены.
– Какой будет финал проекта?
– Не знаю, каким он будет. Команда идет на пятом месте. Если станет чемпионом, будет успешным. Если займет второе место – тоже неплохо, хотя в прошлом году было третье место и победа в Кубке.
– Сейчас, очевидно, трофея не будет.
– Очевидно да. Но, видимо, надеются на будущее, – сказал Самедов.