Хаджи о турне «Спартака» по США в 1991-м: «Нас привезли на рынок для нищих: «Вы же русские, у вас денег нет»

Бывший администратор «Спартака» вспомнил турне команды по США в 1991 году.

«Были в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Диего. К нам сразу набежали русские, которые туда уехали, предлагали какие-то компьютеры и все такое.

Океан посмотрели, пляжи, в Сан-Франциско нас повезли по магазинам. Сначала привезли на какой-то рынок для нищих. Мы возмутились: «Вы чего?» Американцы смотрят на нас: «Вы же русские, у вас денег нет». Мы снова возмутились: «Подождите, не настолько же, чтобы курицу тут покупать и в Москву везти?»

Они нас по-своему, видимо, поняли. Дальше привозят в какой-то дорогущий магазин. Там уже один платок стоит 500 долларов. Мы им снова говорим: «Слушайте, мы не такие бедные, но и не такие богатые. Отвезите нас туда, где средние цены!» – рассказал .

«Американцы сказали: вы же русские, у вас денег нет». На что «Спартак» жил в 80-е и 90-е