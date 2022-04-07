Экс-администратор «Спартака»: «Были проблемы с едой для команды ближе к развалу СССР. Даже мясо стали с собой возить»

Бывший администратор «Спартака» вспомнил о проблемах с едой в клубе в период его работы.

«Ближе к развалу СССР, года с 1989-го, в поездках по России появились проблемы с едой для команды. Чтобы ребята на выезде перед игрой могли позавтракать, мы бегали с массажистом и доктором за кефиром, за сосисками, за сметаной. Например, занимали очередь в 6 утра, а магазин открывался в 8.

Со временем стали даже мясо с собой возить. Нам в Бремене подарили металлические чемоданы, в них закидывали лед и мясо.

Иначе еду в чужом городе не достать. Возможно, если знать места, то еще можно было как-то найти, но если вы проездом, то все гораздо сложнее, поэтому с собой и возили», – рассказал .

«Американцы сказали: вы же русские, у вас денег нет». На что «Спартак» жил в 80-е и 90-е