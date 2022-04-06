Георгий Черданцев: «Футбол никуда не девался даже в самые бедные 90-е – играли без травы, на козьих выпасах. Кризис – возможность перезапустить систему»

высказался о перспективах российского футбола.

Комментатор поделился мнением о том, что российский футбол, по оценке РФС, может недополучить более 500 млн евро за 7 лет только от падения в таблице коэффициентов.

– Стоит ли ожидать финансового кризиса в российском футболе?

– Мое мнение, что любой «кризис» – это возможность перезапустить систему, сделать ее более приближенной к рыночным и спортивным реалиям, приблизить к истинному интересу к футболу в России.

Я застал чемпионат Советского Союза и переход к российскому чемпионату. Прекрасно помню матчи на полях без травы, на козьих выпасах, на трибунах с деревянными полуразвалившимися скамейками. Ну и что? Играли в футбол, а его смотрели и показывали. При этом футбольная жизнь никуда не девалась даже в самые бедные 90-е годы.

А по поводу сокращения зарплат у кого-то я бы меньше всего переживал. Любой кризис – это возможность пересмотреть подходы и исправить механизмы, которые ранее работали абсолютно неправильно. А неправильно работающих деталей в механизме российского футбола очень много. Поэтому я бы не драматизировал: люди, которые управляют нашим футболом сейчас мыслят современно, имеют бизнес-подход. Думаю, эти люди с нынешними вызовами вполне могут справиться.

В нынешней ситуации многим компаниям придется переориентироваться на внутренний рынок. Посмотрите, кто спонсоры самых богатых клубов Англии? У «МЮ» – это IT-компания, у «Сити» и «Арсенала» – это авиакомпании, у «Тоттенхэма» – страховая компания, у «Ливерпуля» – инвестгруппа, у «Челси» – телекоммуникации.

У нас есть российские компании во всех этих отраслях. Тот же «Аэрофлот», который ранее прекрасно спонсировал «Манчестер Юнайтед», может в большем объеме поддерживать ЦСКА. Та же самая история с организациями из страхового или банковского сектора – для них футбол может стать одним из важных средств коммуникации со своими потенциальными клиентами, – сказал Черданцев.