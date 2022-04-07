Хавбек «Айнтрахта» Камада верит в успех против «Барсы»: «Мы каждый год выигрываем у «Баварии» как минимум один матч»

заявил, что «Айнтрахт» способен пройти «Барселону» в .

Полузащитник немецкого клуба высказался перед первым матчем 1/4 финала, который пройдет сегодня во .

«Когда на жеребьевке достали шар с нашей командой, все мечтали о встрече с «Барселоной». К счастью для нас, так и получилось.

В начале сезона у «Барсы» были проблемы. Но сейчас, кажется, все наладилось, и наш соперник снова играет в своем фирменном стиле.

Я убежден, что мы способны победить где угодно и кого угодно. «Айнтрахт» каждый год играет против «Баварии» и выигрывает как минимум один матч. Так что мы не сомневаемся, что способны добиться положительного результата», – сказал Камада.