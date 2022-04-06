«Судьи у нас талантливые. Нужно правильное руководство с российским паспортом». Терюшков об арбитрах

Роман Терюшков отметил качества судей РПЛ и объяснил, как снизить число скандалов.

«Мы все являемся заложниками этой ситуации. Руководители судейского корпуса свои должности освободили и покинули Россию, оставив судьям в наследие советы и рекомендации по трактовке того или иного эпизода. В итоге мы видим, что ни к чему хорошему эти наставления не привели.

У нас работают талантливые судьи. Им необходимо грамотное управление со стороны руководства, правильные люди с российским паспортом для верных трактовок эпизодов, которые навели бы порядок.

Таким образом мы добьемся снижения количества скандалов. Ошибки-то были и будут всегда, ведь судьи – люди, которым свойственно ошибаться. То же касается и спорных решений – от них тоже никуда не деться.

В матчах с участием «Химок» судьи тоже принимали спорные решения, но мы не обращаем на это внимание. Я считаю, что командам надо думать только о футболе, выходить на поле и играть.

Да, судейские ошибки иногда влияют на исход матча, но, значит, нужно забивать больше мячей, чтобы те ошибки не влияли на результат.

Что касается резких высказываний представителей клубов в адрес судей, то я считаю, что оскорблениям не место в футболе. Эмоции нужно контролировать», – сказал депутат Госдумы, член наблюдательного совета «Химок».

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