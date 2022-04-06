Валерий Карпин: «Победой «Ростова» доволен, «Крылья» – играющая команда. Сейчас нужны очки»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:0).

Команды сегодня провели перенесенную игру 19-го тура .

– Прессинг в первом тайме у нас был всегда, не все получалось. – играющая команда.

– Довольны прессингом на 100%?

– Нет.

Выход Пояркова и перемещение Сильянова на правый фланг были произведены потому, что подустал Лангович.

– Довольны тем, как прогрессирует ?

– Про прогресс попозже поговорим, сейчас нужно брать очки. Понятно, что есть ошибки, которые связаны с неопытностью, молодостью, нервами. Результатом сегодня я доволен.

Тренировка, которая началась после матча, была запланирована, сегодня нагрузку многие не получили. Потом почти три дня будут выходные, – отметил Карпин в эфире «Матч Премьер».