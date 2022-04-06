Пол Мерсон: «Тоттенхэм» стал фаворитом на место в топ-4. Кейн – лучший форвард мира, когда он играет так, мало кто способен победить «шпор»

высоко оценивает шансы «Тоттенхэма» на попадание в топ-4 .

«У «Арсенала» хорошая молодая команда, но у нее будут и взлеты, и падения. Но есть разные способы проиграть – и поражение от «Кристал Пэлас» (0:3) точно было не лучшим. Оно вызывает беспокойство. Я ожидал такого от , но не от «Арсенала». «Арсенал», казалось, мог проиграть, но не так.

А теперь у «Арсенала» фактически нет игры в запасе, нет никакой разницы, выиграет ли «Арсенал» ее, поскольку матч с «Тоттенхэмом» будет сыгран на стадионе «шпор», и хозяева способны победить.

Теперь «Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за место в топ-4. Когда Кейн играет таким образом, как сейчас, мало кто может справиться со «шпорами». Я видел, как он разорвал «Манчестер Сити» на «Этихаде», видел, как он разорвал «Вест Хэм», «Ньюкасл».

Если убрать Кейна из «Тоттенхэма», команде не видать места в четверке. Это команда одного игрока, и я не хочу проявить к ней неуважение. Можно купить Ferrari, но без двигателя машина не заведется.

Кейн – разносторонний футболист, лучший центрфорвард мира», – написал экс-нападающий «Арсенала».

«Арсенал» попал на 0:3 от «Кристал Пэлас». А ведь за февраль и март проиграли лишь «Ливерпулю»