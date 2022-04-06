Полоз впервые не забил с пенальти – Ломаев парировал. У Дмитрия было 17 голов подряд с точки

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Дмитрий Полоз Николай Комличенко Иван Ломаев Футбол

Форвард Дмитрий Полоз впервые в карьере не забил с одиннадцатиметровой отметки.

На 23-й минуте перенесенного матча 19-го тура РПЛ вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев в своей штрафной площади нарушил правила на форварде «Ростова» Николае Комличенко, что привело к назначению пенальти.

Полоз нанес удар в правую от себя сторону ворот, но Ломаев спас команду.

До этого дня Дмитрий реализовал все 17 пенальти в своей карьере, 15 из них пришлись на РПЛ, 2 – на Лигу чемпионов.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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