Полоз впервые не забил с пенальти – Ломаев парировал. У Дмитрия было 17 голов подряд с точки

Форвард Дмитрий Полоз впервые в карьере не забил с одиннадцатиметровой отметки.

На 23-й минуте перенесенного матча 19-го тура вратарь в своей штрафной площади нарушил правила на форварде , что привело к назначению пенальти.

Полоз нанес удар в правую от себя сторону ворот, но Ломаев спас команду.

До этого дня Дмитрий реализовал все 17 пенальти в своей карьере, 15 из них пришлись на РПЛ, 2 – на Лигу чемпионов.

Подробно со статистикой 30-летнего игрока можно ознакомиться здесь.