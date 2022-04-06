Эльдор Шомуродов: «Карпин не запрещал сахар в «Ростове». Говорил есть поменьше, в кофе класть не две ложки, а одну»

рассказал о том, чему его научил .

– Чему самому важному Карпин научил тебя за время совместной работы в ?

– Отношению к футболу в психологическом плане. Если плохо тренируешься, вызывал в свой номер, спрашивал: «Что случилось?» Интересовался причинами – даже выходящими за рамки футбола. Объяснял, что это потом скажется на игре. Как будешь тренироваться – так и сыграешь. Он любил шутить, но говорил много серьезных и правильных вещей.

– На твоей последующей адаптации в Италии сказались его тогдашние уроки? Может, рассказы про то, как он осваивался в Испании?

– Да. Например, то, что он говорил про правильное питание. Со временем понимаешь, что оно очень важно для футболиста. В Европе это давно все знают и профессионально к этому подходят. Он много чего о европейском футболе рассказывал.

– В сборной он запретил сладкое и мучное. В «Ростове» то же самое было?

– Сахар он прямо не запрещал. Там мы вместо белого использовали коричневый. И Георгич всегда говорил есть его поменьше. Допустим, в чашку кофе класть не две ложки, а одну.

– Плов твой любимый не запрещал?

– На базе запрещал, конечно. Но за ее пределами я его иногда кушал. (Улыбается.) За весом следил, все было нормально, – сказал нападающий «Ромы».