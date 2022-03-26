Глебов о спросе на сахар: «Зачем людям столько, ложками есть? Карпин что-то знал, видимо»

Полузащитник поделился мнением об ажиотажном спросе на сахар.

«В жизни почти ничего не изменилось. Тренируемся, готовимся. Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен.

Читаю новости про сахар. Валерий Георгиевич [Карпин], видимо, что-то знал. Я задаюсь вопросом: зачем людям столько сахара? Ложками есть?» – сказал хавбек сборной России.

Вечная война Карпина с лишним весом игроков: кто-то бегал до тренировок, кто-то часами сидел в ванной, кто-то специально блевал