Глебов о спросе на сахар: «Зачем людям столько, ложками есть? Карпин что-то знал, видимо»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением об ажиотажном спросе на сахар.
«В жизни почти ничего не изменилось. Тренируемся, готовимся. Нам, футболистам, вообще грех жаловаться на повышение цен.
Читаю новости про сахар. Валерий Георгиевич [Карпин], видимо, что-то знал. Я задаюсь вопросом: зачем людям столько сахара? Ложками есть?» – сказал хавбек сборной России.
Вечная война Карпина с лишним весом игроков: кто-то бегал до тренировок, кто-то часами сидел в ванной, кто-то специально блевал