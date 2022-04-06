Канчельскис о ВАР: «С ним стало больше судейских скандалов. Раньше арбитры ошибались, но делали это хотя бы уверенно»

высказался о проблеме судейства в российском футболе.

«Судьи не предвзяты, они просто такой вот квалификации. Это наша реальность, с которой надо мириться. Не знаю, как отстранения помогут судьям работать лучше, какая-то профанация.

На судей теперь еще и ВАР давит. Они все запуганные этой системой, боятся брать на себя ответственность.

Раньше ошибались, но делали это хотя бы уверенно. А сейчас стоят, глазами по пять копеек хлопают, не знают, что делать. При ВАР стало больше судейских скандалов», – сказал бывший хавбек сборной России.