Экс-агент о Бен-Арфа: «Самый большой растраченный талант XXI века, пожалуй. Я был уверен, что он выиграет «Золотой мяч»

Бывший агент рассказал, почему игрок не реализовал свой потенциал.

– Когда все пошло не так, что привело к растрате таланта, который 20 лет назад нам представляли как редкую жемчужину французского футбола?

– В психологическом плане все пошло не так еще давно, во времена его детства. Он был королем, королем, королем. Он всегда говорил о своих правах, а об обязанностях – никогда. Когда я заметил его, и его родители доверились мне, я был убежден, что у меня есть игрок, который выиграет , такой у него был талант. Он остался нереализованным, пожалуй, это самый большой растраченный талант XXI века.

– Ярлык будущей звезды, который у него появился слишком рано, сыграл свою роль?

– Нет, о многих игроках очень рано говорили, что они станут жемчужинами. И кто эти игроки? очень рано стал большим тружеником, человеком, который всегда ставит перед собой новые задачи. проделал точно такой же путь. Это люди, которые сказали себе, что для того, чтобы достичь вершины, нужно работать, работать, работать. И таланта для этого недостаточно.

Помню, в «Марселе» посадил его на скамейку. Мишель Уазин (советчик и представитель Бен-Арфа – прим. Sports.ru) сказал мне: «Он оставил его на скамейке, потому что он просит его защищаться. Но нельзя просить защищаться будущего обладателя «Золотого мяча»!»

И он сказал это в присутствии Бен-Арфа. Это, конечно, не может помочь мальчику повзрослеть. Хатему сейчас 35 лет, но ему всю жизнь будет 17. Он ребенок», – сказал Фредерик Герра.