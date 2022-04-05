Бен-Арфа выведен из состава «Лилля» из-за конфликта с Гурвеннеком. Он сказал тренеру, что «Лилль» – это не «Генгам»

выведен из состава на фоне конфликта с главным тренером.

35-летний футболист отсутствовал на тренировке команды в воскресенье и понедельник.

2 апреля «Лилль» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Бордо» (0:0) в матче Лиги 1.

Как сообщает RMC Sport, Бен-Арфа выразил претензии к главному тренеру Жослену Гурвеннеку: «Мы играем слишком глубоко. Мы не похожи на команду, которая борется за место в еврокубках. Это не «Генгам!»

Руководство клуба собирает информацию по поводу данного инцидента. ранее был главным тренером «Генгама».

Напомним, что Хатем Бен-Арфа в январе перешел в «Лилль» и подписал контракт до конца сезона.