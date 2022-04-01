Макларен сравнил тен Хага с Фергюсоном: «Эрик проникся философией Гвардиолы. В «Баварии» его называли «Мини Пеп»

положительно высказался в адрес тренера Эрика тен Хага.

Макларен и тен Хаг работали вместе в «Твенте».

«Его сила заключается не только во внимании к деталям. У него есть четкая философия того, как он хочет играть в футбол, а также среду, которую он хочет создать.

Программа развития игроков была ключевой частью в «Твенте». Он сделал это и в , осуществляя переход игроков из академии в первую команду. Посмотрите на Хакима Зиеша, а теперь и на нападающего Антони, очень хорошего игрока.

Эрик очень дисциплинирован. Он выдающийся тренер с тактической точки зрения. Он работал с в «Баварии» и проникся его философией. Там его называли «Мини Пеп».

Он готов. Многие топ-клубы Германии и Англии будут стремиться заполучить его», – сказал бывший главный тренер сборной Англии в интервью The Telegraph.

Макларен добавил, что тен Хаг – единственный тренер, которого он видел, который анализирует матчи так же подробно, как .