«У румын мнение, что русские – самые крепкие люди, которые ничего не боятся». Шляков об отношении в Румынии

Российский футболист клуба УТА Евгений Шляков рассказал об отношении румын к россиянам.

«Румыны эмоциональные, всегда хотят сфотографироваться, поддержать, если видят на улице.

На днях был забавный эпизод. У нас с командой проходило мероприятие, и там оказался мужчина с маленькой дочкой. Он целенаправленно шел ко мне и сказал, что хочет сфотографировать дочку с русским. Причем поставил ее не просто рядом со мной, а дал на руки.

У них мнение, что русские – самые крепкие люди, которые ничего не боятся», – сказал экс-защитник «Тамбова» и хабаровского СКА.