Унаи Эмери: «Бавария» – явный фаворит, нужно сохранить интригу перед игрой в Мюнхене. У «Вильярреала» есть шанс»

Унаи Эмери поделился мыслями в преддверии матча с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«Хотим пережить особенные, уникальные моменты на своем домашнем стадионе. Шансы у нас есть, осталось только правильно ими воспользоваться.
Мы с большим уважением относимся к «Баварии», но постараемся по максимуму использовать свои сильные стороны.
Сперва нам предстоит матч на своем поле, и нужно сделать все, чтобы сохранить интригу перед ответной игрой.
У нас есть возможность добиться форы в преддверии визита в Мюнхен. От этой игры надо получить удовольствие, зная, что «Бавария» – явный фаворит и очень сильная команда», – сказал главный тренер «Вильярреала».