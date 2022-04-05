Унаи Эмери: «Бавария» – явный фаворит, нужно сохранить интригу перед игрой в Мюнхене. У «Вильярреала» есть шанс»

поделился мыслями в преддверии матча с «Баварией» в .

«Хотим пережить особенные, уникальные моменты на своем домашнем стадионе. Шансы у нас есть, осталось только правильно ими воспользоваться.

Мы с большим уважением относимся к «Баварии», но постараемся по максимуму использовать свои сильные стороны.

Сперва нам предстоит матч на своем поле, и нужно сделать все, чтобы сохранить интригу перед ответной игрой.

У нас есть возможность добиться форы в преддверии визита в Мюнхен. От этой игры надо получить удовольствие, зная, что – явный фаворит и очень сильная команда», – сказал главный тренер .