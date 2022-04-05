Владислав Радимов: «Надо вернуться к «весна-осень», поднимем вторую лигу. Футболисты на Дальнем Востоке прерывают контракты – таксистами работают»

заявил, что некоторые футболисты на Дальнем Востоке работают таксистами.

«Очень сложно инфраструктуру строить на севере, тем более такая история, как чемпионат мира, уже завершена, и сейчас вкладываться в такие строительства, когда есть множество других проблем… Я думаю, не во всех городах содержат команды для того, чтобы еще и строить.

Мне кажется, мы перешли на систему «осень-весна», потому что надо было что-то делать. Давайте сделаем это? А давайте сделаем! И перешли. А для чего, почему? Никто не подумал.

Пока есть возможность, надо вернуться к системе «весна-осень», как говорит Аршавин. Тогда мы поднимем вторую лигу… Но я согласен, что надо в первую очередь думать об , о смотрибельности.

Вот начинается вторая часть чемпионата. Меня мама спрашивает: а на каком месте «Зенит»? А что, это новый чемпионат? То есть проходит три месяца, и она пытается вспомнить. Мы уже играли, это вторая часть.

В 2005-м ЦСКА, в 2008-м «Зенит» выиграли еврокубки. Мы перешли, и чего добились-то?

Некоторые футболисты на Дальнем Востоке прерывают свои контракты. Они знаете кем работают? Таксистами! А так бы они тренировались, у них был бы этот календарный год. Тем более бюджет в этих клубах составляют годовалый, а не привязанный к чемпионату», – сказал главный тренер .