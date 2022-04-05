Сергей Степашин: «Я за расширение футбольной географии России, но чтобы это не было пустышкой. Должны быть переходные матчи»

выступил за расширение футбольной географии внутри России.

– На исполкоме на прошлой неделе обсуждали вопрос о расширении нашей лиги до 18 команд. Вы делать это не советовали, говорили, дергаться не надо. Они вас, судя по всему, послушали и спустили дело на тормозах.

– Думаю, что можно вернуться к этому вопросу с учетом того, что нас сейчас блокировали в Европе, а во многих регионах России есть замечательные пустующие стадионы.

Но это вопрос финансового обеспечения клубов Премьер-лиги. Я – за расширение футбольной географии внутри страны, но чтобы это не было пустышкой.

И то, что должны быть переходные матчи, для меня это тоже очевидно, иначе это будет несправедливо, – сказал член совета директоров .