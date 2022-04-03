Куртуа о 3-м пенальти «Сельте»: «Реалу» тоже ставили такие 11-метровые. В кои-то веки нам дали три»

Вратарь прокомментировал спорные моменты матча с «Сельтой» (2:1).

– Вы видели эпизоды с пенальти?

– Я видел первый и второй. Третий было сложно разглядеть из моих ворот, но если ты выставляешь ногу, то… В наши ворота тоже ставили такие 11-метровые. В кои-то веки, впервые, нам дали три пенальти в одном матче.

[о незасчитанном голе Аспаса после офсайда] Игрок «Сельты» [Гальярдо] пробил головой, я отбил в штангу. Но Аспас был в офсайде и помешал Алабе вынести мяч. Это вне игры, он это понял, все нормально», – сказал Куртуа.