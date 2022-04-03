Куртуа о 2:1 с «Сельтой»: «Не знаю, заслужил ли «Реал» победу. В 1-м тайме пришлось сделать пару сэйвов»

Вратарь прокомментировал победу над «Сельтой» (2:1) в .

«Эти три очка крайне важны. С «Сельтой» всегда тяжело играть на ее поле, по крайней мере, так было во всех матчах с моим участием. Не знаю, заслужили ли мы победу – в первом тайме мне пришлось сделать пару хороших сэйвов. Потом мы захватили их половину поля и получили три пенальти.

Вообще хорошо двигала мяч и играла очень интенсивно. В первом тайме мы недостаточно оказывали на них давление. Они играли через центр и доминировали, но в итоге мы победили.

В среду у нас Лига чемпионов, и нам нужно двигаться дальше», – сказал Куртуа.