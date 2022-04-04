Юрген Клопп: «Бенфика» в лиге не на том месте, на котором хотела бы, но остается сложным соперником»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался перед матчем с «Бенфикой».

Команды сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов 5 апреля.

«Я думаю не о том, что мы должны играть лучше, а о том, что мы должны играть максимально хорошо. Таков план на оставшиеся матчи.

«Бенфика», возможно, идет в чемпионате не на том месте, на котором ей хотелось бы (сейчас она 3-я – прим. Sports.ru), но остается сложным соперником. Это опытная команда с умелыми футболистами. Интересное испытание. Но так и должно быть. Я очень доволен и жду матча с нетерпением», – сказал Клопп.

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