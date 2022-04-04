Агенты Араухо хотят, чтобы предложение «Барсы» соответствовало рынку. Им не нравится, что с новичками клуб менее принципиален

Агенты Рональда Араухо недовольны позицией «Барселоны» в переговорах по контракту.

Как пишет Diario Sport, представители уругвайца хотят, чтобы предложение «Барсы» соответствовало условиям рынка.

Агенты 23-летнего защитника недовольны, так как «Барса» не проявляет такой принципиальности в переговорах с футболистами, которые переходят из зарубежных клубов (например, Франк Кессиэ из «Милана»).

Сторона Араухо знает о зарплатах, которые получают новички «Барсы», и не хочет, чтобы Рональд получал меньше, ведь он всегда выходит в стартовом составе сине-гранатовых.

Напомним, контракт Араухо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

В этом сезоне центральный защитник провел 34 матча за «Барсу» во всех турнирах и забил 4 гола. Его статистику можно изучить здесь.