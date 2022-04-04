«Крылья» не смогут принять «Локомотив» на «Самара-Арене» из-за «Студвесны»

Матч – , вероятно, перенесут на резервный стадион.

Стадион «Самара-Арена» не сможет принять игру 30-го тура в связи с проведением фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре с 18 по 24 мая.

К матчу готовят стадион «Металлург», который необходимо привести в соответствие требованиям РПЛ.

«Стадион удастся подготовить, работы идут в обычном режиме. Ждем, когда сойдет снег – будем убираться, менять непригодные сиденья, закупили новые. Будем менять газон на новый искусственный, но это и так было в планах. Устраним замечания, которые были нам сделаны.

Ничего глобального и серьезного там нет, на данный момент все идет по плану, проведение матча 21 мая планируется на «Металлурге», – сообщил директор Фонда поддержки и развития футбола Самарской области Сергей Марушко.