Давид Жинола: «Кейн похож на Марадону. Он новый плеймейкер «Тоттенхэма»

сравнил игру и Диего Марадоны.

«Новый плеймейкер «шпор» – Харри Кейн. Сейчас он похож на . Длинные пасы, короткие пасы – у него есть все.

Для игрока его калибра, играющего на высоком уровне из года в год, просто быть в топ-4 недостаточно. Если у него в будущем будут предложения от клубов, которые будут бороться за трофеи и выигрывать их, именно туда он мог бы уйти. В конце карьеры ты смотришь на список трофеев, которые ты выиграл.

Если они выиграют все оставшиеся матчи до конца сезона, то финишируют в топ-4. Конечно, это зависит от «Арсенала», от «Челси», от других команд, но их судьба в их руках», – сказал бывший полузащитник в эфире Sky Sports.