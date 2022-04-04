Педри о победе «Барсы» в Ла Лиге: «Будет тяжело, но «Реалу» тоже непросто. Мы должны бороться»

Хавбек «Барселоны» Педри поделился впечатлениями после победы над «Севильей» (1:0).
«Севилья» – очень хорошая команда, это был непростой матч, но мы сумели выиграть его.
У нас в команде все лидеры, не только я. У нас команда. Мы вместе идем вперед и очень рады этой победе.
Сейчас мы лучше прессингуем, действуем хладнокровнее, а новички серьезно нас усилили.
Что касается наших шансов на победу в Ла Лиге, мы понимаем, что будет тяжело, но мы «Барселона» и мы должны бороться за первое место. «Реалу» тоже непросто», – сказал Педри.