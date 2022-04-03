Чистяков об игре с «Сочи»: «В актив ее не занесем. Впереди 7 матчей, в каждом «Зениту» нужно победить»

поделился впечатлениями после матча с (0:0).

– Что скажете об игре?

– Наверное, в актив мы ее не занесем, потому что мы не победили. Провели два разных тайма: первый совсем не получился, во втором – перестроились в пять защитников, чуть-чуть развязали руки нашим флангам и стали действовать поострее. Но, к сожалению, не забили. Повторюсь, игру не занесем в актив, нет трех очков. Голову вешать нельзя – впереди семь матчей в , в каждом из которых нужно победить. Что мы и будем делать.

– Согласитесь ли вы с тем, что самый опасный момент был у «Сочи», когда Дуглас вынес из пустых ворот, а такого не создал?

– Да, согласен. Мы пытались, старались создать, но, к сожалению, не получилось. Будем работать, чтобы в следующих матчах появлялись более острые моменты. Слава Богу, не пропустили, это хорошо, что сыграли на ноль. Но то, что не выиграли, плохо.

– Понятно, что не совсем по вашему профилю, но чего не хватило в атаке, чтобы забить?

– Более агрессивных действий в завершении... На самом деле, не так много моментов было у нас, поэтому и не получилось забить. Но у нас квалифицированные нападающие, впереди много игр и забитых мячей, – сказал защитник «Зенита».