«СЭ» взял у Капелло интервью и назвал неправдой новость «Матч ТВ» о бойкоте тренером СМИ из России

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло дал интервью .

Корреспондент издания назвал информацию о том, что итальянец отказался общаться с российскими журналистами, не соответствующей действительности.

Капелло в ходе беседы поделился впечатлениями о стыковых матчах и командах, которые выступят на турнире в Катаре, высказался о и перспективах хавбека в «Аталанте».

– Каковы ваши впечатления от стыковых матчей, которые состоялись в конце марта в Европе?

– Безусловно, самый главный и самый грустный итог для меня как итальянца – поражение нашей сборной от Македонии. Безумно жаль, что мы второй раз подряд не сыграем на чемпионате мира. Это большое разочарование для всех нас.

Что касается сборной России, то мне жаль, что ее игроки и тренерский штаб по независящим от них причинам не получили возможности сыграть в стыковых матчах.

Бесполезно рассуждать в сослагательном наклонении о том, смогла бы ваша команда выйти на чемпионат мира или нет по итогам этих матчей, но я понимаю, что всем ее представителям должно быть обидно за то, что они не получили шанса побороться за путевку на турнир, – сказал Капелло.