«Барселона» ратифицировала соглашение со Spotify 89% голосов. Клуб получит 435 млн евро за 12 лет

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«Барселона» ратифицировала сделку со стриминговым сервисом Spotify.

На внеочередной ассамблее делегатов соглашение было одобрено 89% голосовавших.

Логотип Spotify, нового главного спонсора клуба, появится на передней части футболок мужской и женской команд «Барселоны» с сезона-2022/23 и будет находиться там в течение четырех лет. Аналогичное соглашение в течение трех сезонов будет действительно и для тренировочных комплектов формы.

Долгосрочное соглашение касательно наименования стадиона «Камп Ноу» вступит в силу с июля 2022 года и будет длиться 12 сезонов.

«Барселона» получит как минимум 435 миллионов евро за двенадцать сезонов сотрудничества со Spotify, информирует Diario Sport.

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