Жоан Лапорта: «Я убежден, что «Барселона» может выиграть лигу, и она ее выиграет. Мы стали очень сильными, команда работает на полную мощность»

считает, что станет чемпионом в этом сезоне.

«Я убежден, что мы можем выиграть лигу. Более того, мы ее выиграем! Я аргументирую это очень просто: на последнем отрезке сезона мы стали очень сильными, команда работает на полную мощность. С тренером, у которого есть четкие идеи и который привил нам истинный стиль футбола, мы восстановили нашу сущность. Мы должны и будем бороться за победу в Ла Лиге, сохраняя оптимизм.

Это будет нелегко, очевидно, это трудная задача, но я считаю, что она выполнима. Мы не хотим никого обидеть и уважаем наших соперников. Но мы совершенно ясно понимаем, что для того, чтобы стремиться к победе в , мы должны выиграть все матчи», – сказал президент «Барселоны».