Кержаков о 2:1 с «Ростовом»: «Нижний» играл сердцем, душой и заслужил победу»

Тренер «Нижнего Новгорода» подвел итоги матча с (2:1).

«Мы представляли, что нас ждет сложный матч. Знали, как будет действовать соперник. В первом тайме сыграли так, как и планировали. Забили быстрый гол, использовав момент, который наигрывали на тренировках. Понимали, что будут еще шансы, и воспользовались одним из них. Реализация моментов порадовала.

Что касается Эннина, то ему надо было забить первый гол, который поможет Ричи обрести уверенность. Мы знали его сильные качества и никогда не сомневались в нем.

Мы победили за счет желания, самоотдачи, правильных действий в обороне. По-другому на этом уровне играть нельзя. Мы каждый матч стараемся проводить на максимуме своих возможностей.

Ребятам огромное спасибо за то, что они играли сердцем, душой и одержали заслуженную победу», – сказал Кержаков.