Жота забил 4-й гол головой – больше всех в АПЛ в этом сезоне. В списке бомбардиров он уступает лишь Салаху

Диогу Жота забивает головой больше всех в .

Атакующий полузащитник забил головой (1:0, первый тайм) в 31-м туре Премьер-лиги.

25-летний португалец забил 14-й гол в нынешнем сезоне в чемпионате Англии и в списке бомбардиров уступает лишь партнеру по команде Мохамеду Салаху, у которого 20 мячей.

Жота забил 4-й гол в сезоне головой – больше всех в АПЛ.

В пяти последних матчах за клуб и сборную Португалии у Диогу 4 гола и 1 результативный пас. Его статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

𝗗𝗜𝗢𝗚𝗢 𝗝𝗢𝗧𝗔 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥𝗦 ⚽👏 pic.twitter.com/bhjoJjDPUZ — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2022

Диогу Жота волшебно играет головой. При росте 178 см забивает больше Криштиану и Кейна