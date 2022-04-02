Жота забил 4-й гол головой – больше всех в АПЛ в этом сезоне. В списке бомбардиров он уступает лишь Салаху

Теги Ливерпуль Уотфорд премьер-лига Англия Мохамед Салах Диогу Жота Футбол

Диогу Жота забивает головой больше всех в АПЛ.

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» забил головой «Уотфорду» (1:0, первый тайм) в 31-м туре Премьер-лиги.

25-летний португалец забил 14-й гол в нынешнем сезоне в чемпионате Англии и в списке бомбардиров уступает лишь партнеру по команде Мохамеду Салаху, у которого 20 мячей.

Жота забил 4-й гол в сезоне головой – больше всех в АПЛ.

В пяти последних матчах за клуб и сборную Португалии у Диогу 4 гола и 1 результативный пас. Его статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Диогу Жота волшебно играет головой. При росте 178 см забивает больше Криштиану и Кейна

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